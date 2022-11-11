Участникам банды наркоторговцев грозит пожизненное за закладки героина в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях

За попытки сбыть наркотики злодеям грозит пожизненное Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить 5 участников банды, обвиняемых в попытке сбыть героина - ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ. Так, в конце 2021 года 25-летний уроженец среднеазиатской республики вступил в организованную преступную наркогруппу. Когда он пытался делать закладки с героином, его задержали полицейские.

Также оперативники установили и других участников банды наркоторговцев. Это 3 мужчин и 1 женщина из ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет. Они получали крупные партии наркотиков. Запрещенные вещества злолдеи сбывали в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, во время личных досмотров и обысков в Воронеже и Липецке полицейские изъяли около 2 кг наркотиков. На время предварительного расследования фигурантов заключили под стражу. Объем уголовного дела составил 30 томов. Иностранцам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного.