Представители липецкого бизнес-сообщества обсудили важные вопросы

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В ее рамках присутствующие — главным образом, предприниматели и представители местных компаний — обсудили инструменты поддержки бизнеса в реалиях действующей кредитно-финансовой политики, безопасность банковских платежей и актуальные банковские продукты для бизнеса. Встречу личным участием поддержали Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке, который выступил одним из организаторов прошедшего мероприятия, а также представители торгово-промышленной палаты Липецкой области и руководитель регионального фонда поддержки МСП.

- Каким будет бизнес – решают сейчас сами предприниматели, а мы можем помочь им создать условия правильного сопровождения и поддержки. Наша статистика подтверждает, что бизнес ищет пути для развития и достаточно успешно. Объем же поддержки за 9 месяцев текущего года корпоративных клиентов вырос на 16% к аналогичному периоду 2021-го, клиентов сегмента малого и среднего бизнеса — на 29%, - отметила Светлана Ермакова.