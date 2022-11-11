9 пожарных частей выехали на короткое замыкание в торговом центре Липецка

В ТЦ Липецка замкнуло проводку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 10 ноября в Липецке в торговом центре замкнуло проводку. К зданию «Армады» на Петра Смородина стянулись 9 пожарных частей. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, короткое замыкание было без возгорания.

В тот же день электропроводку замкнуло в одной из квартир дома по улице Кондарева. И хотя там тоже обошлось без открытого огня, на месте происшествия работали 5 спасательных расчетов.

В здании бассейна по улице Коцаря повредился электропровод. Также накануне в Липецке и Грязях горели пластиковые мусорные контейнеры.

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номе вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.