Расписание движения автобусов №379 изменится в Липецке с 12 ноября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке изменится расписание движения автобусов №379 "улица Пришвина - 3-й участок ЛТЗ". Его скорректируют уже в эту субботу 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Более подробную информацию о расписании маршрутов можно получить в диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А на сайтах департамента транспорта и МБУ "ЛГТК" можно посмотреть, во сколько автобусы отъезжают от конечных остановок.

Напомним, что с 14 ноября в областном центре перекроют проезд по улице Архангельская. Движение у домов №2, №6 и №8 ограничат на 5 дней. Все из-за того, что на участке будут прокладывать инженерные сети. Объехать перекрытый проезд можно по дороге у дома №4 по той же улице. Подробности читайте здесь.