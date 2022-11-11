На жителей Липецкой области завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев

В Липецкой области задержали негодяев, которые незаконно вырубали дубы. В лесополосе Измалковского района неизвестные спилили 5 деревьев. Причиненный ущерб составил 220 тыс.рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемых на выезде из леса. Ими оказались местные жители 21 и 22 лет. По их словам, они хотели использовать дубы для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что жителя Лебедяни судили за невыплаченный кредит 9-летней давности. В 2013 году мужчина взял в банке 78 тысяч рублей, а потом скрылся. Его даже объявили в розыск. Подробности здесь.