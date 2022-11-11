Жители Липецка ежедневно расписывались в период частичной мобилизации Фото: Юлия КЛЮЕВА

За 9 месяцев 2022 года в Липецке родилось 3 106 малышей. Самые популярные имена среди девочек - Ева, Виктория, Есения, Полина, Мария. Среди мальчиков - Алексей, Лев, Михаил и Марк. Некоторые родители давали детям довольно редкие имена: Харитон, Дамир, Себастьян, а также Амалия, Аврора, Оливия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчане стали чаще жениться. Количество браков в этом году выросло до 3 525. В прошлом году на ответственный шаг решились 3 320 пар. Сократилось число разводов - с 2 169 до 1 964.

Чаще всего в отделы ЗАГС обращались в период частичной мобилизации. В октябре липчане заключили 467 браков. А с 21 сентября по 31 октября горожане расписывались практически ежедневно. Из-за этого сотрудникам ЗАГС приходилось выходить на работу в выходные.