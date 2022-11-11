Осужденного на 9 лет за развращение школьниц обвиняют в новых эпизодах преступлений под Липецком

В Липецкой области за развращение школьниц, вымогательства и распространение их интимных фото будут судить заключенного 22-летнего жителя Хлевенского района. Его обвиняют в 9 эпизодах преступлений.

По данным следствия, в 2021 году парень переписывался с девочками от 12 до 15 лет. Школьницы проживали в Вологодской, Калужской, Омской, Ростовской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. Зная, что собеседницы несовершеннолетние, злодей разговаривал с ними на интимные темы, отправлял им обнаженные снимки и в ответ просил прислать свои. Затем он шантажировал доверчивых глупышек, угрожая выложить их интимные фото в интернет. Вымогал деньги.

31 января суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Но во время расследования следователи обнаружили новые эпизоды его преступной деятельности. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, еще одно уголовное дело уже направили в суд.