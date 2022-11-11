Пьяный житель Липецка изрезал сожительницу в районе ЛТЗ

В Липецке 29-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство - ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ. По данным следствия, вечером 9 ноября пьяный липчанин изрезал свою 30-летнюю сожительницу. Изверг нанес множественные удары ножами по телу, в том числе по шее и грудной клетке.

Женщине, можно сказать, повезло. В квартиру дома по улице Жуковского ворвались полицейские и остановили этот кошмар. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанке вовремя оказали медицинскую помощь. Она жива.

Подозреваемый признал вину, написав явку в повинной. Решается вопрос о его аресте. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу.