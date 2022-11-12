Кому из липчан отключат воду и электричество 12, 13 и 14 ноября

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«РВК-Липецк» продолжает ремонт на своих сетях. Из-за работ коммунальщики временно ограничат подачу холодной воды некоторым липчанам. Под ограничения попадут потребители по следующим адресам:

12 ноября с 10:00 до 20:00:

- ул. Бунина,7; пер. Учебный, 1к1 (подвоз воды: ул. Бунина, 7).

13 ноября с 10:00 до 20:00:

- частный сектор: ул. Третьякова; пер. Полтавский; пер. Курчатова (подвоз воды: ул. Третьякова, 7);

- ул. Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16а, 20а, 20/2, 20/3; ул. Гагарина, 67/1, 73/3 (подвоз воды: ул. Космонавтов, 20а).

14 ноября с 10:00 до 20:00:

- ул. Я. Фабрициуса, 17 (подвоз воды здесь же);

- частный сектор: ул. Гвардейская, ул. Степная, ул. С. Лазо, ул. Воронежская, ул. Станиславского (подвоз: ул. Гвардейская, 30);

- ул. Московская, 111, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; пр. Сержанта Кувшинова, 7 (подвоз воды: ул. Московская, 115);

- ул. 15 мкр, 19, 27, 29, 31, 32, 33, 34 (подвоз воды: ул. 15 мкр, 29);

- частный сектор: ул. Тюленина, ул. Полетаева, ул. Шевцовой, пер. Хвойный, пер. Черниговский, пер. Львовский, пер. Боринский, пер. Данковский.

Справки можно получить по номерам: *175, 236-175.

Кроме того, 14 ноября из-за ремонта на сетях Липецкого городского района приостановят подачу электроэнергии по следующим адресам:

- с 09:00 до 17:00 ул. Третьякова, ул. Булавина, ул. им. Курчатова, ул. им. Бабушкина, пл. Мира, 1а, 1, 2, 2а, 1; ул. Спиртзаводская, 10, 12, 14; ул. Левобережная, 6а; пр-кт Мира, 2А, 1б.

Дополнительная информация доступна по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.