В Липецкой области бывшая соцработница украла у пенсионерки почти 400 тысяч рублей

В течение двух лет бывший соцработник похищала деньги с карты при помощи мобильного приложения. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

24 октября в полицию Грязинского района обратилась родственница 79-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что у ее бабушки списали с банковской карты 377 тысяч рублей.

Под подозрение попала бывшая сотрудница социального учреждения. В 2019 году она ухаживала за потерпевшей, покупала ей продукты и другие товары в магазинах. После того, как соцработница перестала работать, она решила не возвращать пенсионерке карту. А в течение двух лет она похищала деньги с карты при помощи мобильного приложения.

Как сообщили в региональном УМВД по Липецкой области, следователи возбудили уголовное дело по статье кража. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.