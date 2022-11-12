Молодежный ХК «Липецк» сыграет с саратовским «Кристаллом» и «Дизелистом» из Пензы

Молодежный хоккейный клуб «Липецк» готовится к следующим играм первенства НМХЛ конференции «Восток». 16 и 17 ноября наши спортсмены отправятся в Саратов, чтобы сыграть с командой «Кристалл». А 19 и 20 ноября в Пензе липчане сразятся с «Дизелистом».

После проведенных 14 игр липецкая молодежка занимает четвертую строчку в турнирной таблице. На счету команды 16 очков. Соперники, сыграв такое же количество матчей, находятся на втором и третьем месте.

Проследить за ходом матчей липчане могут с помощью онлайн-трансляций. Они будут доступны в группе МХК «Липецк».

Отметим, что сейчас проходит конкурс плакатов в поддержку липецкой команды. Для участия нужно нарисовать плакат размером до 1,5х1,5 метра. Принести работу нужно в спорткомплекс «Звездный» на матчи 26 и 27 ноября. В эти дни липецкие хоккеисты примут на своем льду команду «Тамбов». Итоги конкурса подведут 28 ноября. Авторы трех самых интересных работ получат ценные призы.