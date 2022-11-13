Лжесоцработница украла у липецкой пенсионерки 200 тысяч рублей

31 октября в полицию позвонила 82-летняя женщина и рассказала, что неизвестная похитила у нее 200 000 рублей. Как оказалось, девушка позвонила на домашний телефон пенсионерки и представилась работником пенсионного учреждения. Лжесотрудница сообщила, что их «учреждение» производит «замену денег» и все купюры пенсионерка должна срочно предоставить для обмена. Аферистка добавила, что скоро домой к пожилой женщине придет соцработник, которому она должна передать все накопления. Доверчивая пенсионерка так и поступила.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя уроженка Нижегородской области. Часть похищенных денежных - 145 тысяч рублей - изъяли. Остальные девушка успела потратить.

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