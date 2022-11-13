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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 14:26

Жителя Липецкой области осудят за оскорбление полицейского и угрозы применения насилия

Пьяный водитель оказался недоволен действиями инспектора ДПС
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП.

Фото из архива "КП.

Фото: Кирилл Мишин

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Усмани. Его обвиняют в оскорблении полицейского и угрозе применения насилия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Правоохранители выяснили, что вечером 10 июня пьяный житель Липецкой области скрылся с места ДТП. Мужчину остановил автоинспектор на улице Грибоедова в Усмани. При составлении протокола в салоне патрульного автомобиля обвиняемый стал угрожать полицейскому применением насилия. При этом он наклонился к нему и замахнулся рукой. Кроме того, пьяный мужчина оскорбил сотрудника ДПС.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал после просмотра записи видеорегистратора патрульного автомобиля. Его виновность подтверждают также показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, - добавили в СУ СКР по Липецкой области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.