Липецкий «Металлург» проиграл в Рязани

Фан-сектор "Металлурга" на рязанском стадионе. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 13 ноября, в матче 22-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» гостил в Рязани. Для подопечных Сергея Первушина эта встреча не имела турнирного значения, даже с учетом предстоящего весной – летом 2023 года второго этапа. Так что более мотивированные хозяева (им кровь из носу нужно было побеждать) добились своего. По разу липчан огорчили Егор Аксенов (30-я) и Вячеслав Пурак (48-я). Итог – 2:0 в пользу «Рязани».

По итогам первого этапа «Металлург» занял третье место в подгруппе 1 (37 очков). Выше расположились брянское «Динамо» (49 баллов) и курский «Авангард» (38). Помимо «Металлурга», динамовцев и курян, борьбу за путевку в первую лигу на втором этапе продолжат «Рязань», московские «Родина-2» и «Сахалинец». Из подгруппы 2 в финальную пульку вышли – белгородский «Салют», «Калуга», саратовский «Сокол», долгопрудненский «Космос», «Динамо» из «Владивостока» и раменский «Сатурн».