В Липецке месяц ищут 20-летнюю девушку с рыжими волосами

В Липецке месяц ищут девушку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 20-летнюю девушку. Левина Анастасия Викторовна пропала в областном центре 11 октября. Поисковому отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза голубые.

Была одета: бежевая короткая куртка, черная майка, бежевые спортивные штаны, красные кроссовки с белой полоской.

Просьба ко всем, кто видел Анастасию Левину или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно.