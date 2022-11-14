Сильный ветер повалил деревья и оторвал листы кровли в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшие выходные в Липецке бушевала стихия. Сильный северо-западный ветер повалил несколько деревьев. Его скорость достигала 20 м/с. Так, спасатели получили 5 сообщений от липчан.

У дома №66 по улице Первомайская большие ветви упали на парковку и проезжую часть. На Гагарина, 117 рухнул ствол дерева. 3 аналогичных происшествия зафиксировали у поворота на Новую Жизнь, в садоводческом товариществе "Дачный-5" и у частного дома по улице Зои Космодемьянской.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 4 раза горожане жаловались на упавшие листы кровли на проспекте Мира, улицах Стаханова и Космонавтов. На Московской рухнул железный прут. А на Ленина специалисты оградили опасное дерево.