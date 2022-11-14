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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 9:14

В тройном ДТП под Липецком погиб водитель Мицубиси

Также в аварии в Задонском районе пострадали 50-летний мужчина и 2 женщины
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В тройном ДТП под Липецком погиб водитель Мицубиси

В тройном ДТП под Липецком погиб водитель Мицубиси

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 12 ноября в Липецкой области столкнулись Ауди и Рено. Авария произошла в Грязях. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали две пассажирки второй иномарки. Им оказали помощь и отпустили.

В тот же день в Липецком районе на трассе Тюшевка-Кузьминские Отвержки в ДТП попали Джили и ГАЗ. Травмы получили 64-летний водитель легковушки и его 65-летняя пассажирка, а также 67-летняя женщина из ГАЗа.

В Липецком районе на трассе Липецк-Данков 40-летний мужчина за рулем Тойоты сбил 32-летнего пешехода. Несчастный погиб на месте.

В воскресенье 13 ноября в Задонском районе на трассе Дон столкнулись Киа и Вольво. От удара последняя иномарка врезалась в Мицубиси. 50-летний водитель Киа и 2 его пассажира получили травмы. 38-летний мужчина за рулем Мицубиси погиб.