Мнение: три четверти россиян верят в развитие отечественных ИТ-технологий

Мнения россиян о возможном дефиците квалифицированных ИТ-специалистов разделились.

50% наших сограждан считают качество российских ИТ-специалистов высоким, 36% средним и лишь 7% назвали его низким. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

60% уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. Выяснилось, что 9% опрошенных считают, что страна уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. Более трети респондентов полагают, что это будет сделано за год-два. еще треть отводит на это срок в три-пять лет.

Что касается дефицита кадров, то 39% уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов. Говоря о льготах для таких профессионалов, 58% поддерживают предоставляемые отсрочку от армии и льготную ипотеку. Наивысший уровень поддержки зафиксирован в Москве и Московской области (71%), наиболее низкий - в Сибири (48%) и на Северном Кавказе (50%).