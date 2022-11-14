Липчанин убил бывшую подругу и подправил материалы уголовного дела

В Липецке будут судить 39-летнего мужчину, убившего бывшего бывшую подругу. Он также украл у нее деньги, украшения и подправил материалы уголовного дела. По версии следствия, 9 мая 2021 года пьяный липчанин приехал на своей машине в Грязи к возлюбленной, которая его бросила. Он напал на нее, избил неизвестным тупым предметом по голове и телу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, злодей похитил у женщины 44 498 рублей, паспорт и украшения. Она скончалась на месте преступления от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.

Более того, липчанин исправил и заштриховал в материалах уголовного дела некоторые факты. Его обвиняют в убийстве из корыстных побуждений - п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ; в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью - п. "в" ч.4 ст.162 Ук РФ; в похищении паспорта - ч.2 ст.325 УК РФ и во вмешательстве в деятельность следователя - ч.2 ст.294 УК РФ.