За смертельное избиение незнакомца в Липецке мужчина отправится в колонию на 10 лет

В Липецке вынесли приговор 27-летнему уроженцу Кабардино-Балкарской Республики за смертельное избиение незнакомца. Его признали виновным в ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие и суд установили, что 13 декабря 2020 года пьяный мужчина начал выяснять отношения с горожанином у дома по проспекту Мира. Злодей ударил 30-летнего липчанина по голове. С закрытой черепно-мозговой травмой несчастного увезли в больницу, где он позже скончался. Подсудимый уехал за пределы Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчину задержали на территории Кабардино-Балкарской Республики и доставили в Липецк. Вину он не признал, от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима.