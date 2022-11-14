Житель Липецкой области получил условный срок за избиение подростка и грабеж

В Липецкой области за грабеж осудили 23-летнего парня. Следствие и суд установили, что ночью 26 июля пьяный житель Чаплыгина отобрал у 16-летнего подростка сумку. Внутри находились телефон и наушники стоимостью 11 тыс. рублей, банковские карты. Также злодей дважды ударил юношу по лицу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в течение 2 часов парня задержали и доставили в полицию. Вину он признал. Похищенное отдал. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, что за смертельное незнакомца в Липецке уроженец Кабардино-Балкарской Республики получил 10 лет колонии строгого режима. Вину он так и не признал, от дачи показаний отказался. Подробности здесь.