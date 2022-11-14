Где в Липецке отключат холодную воду 15 ноября

Во вторник 15 ноября в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Космонавтов, 3, 3а, 3/1, 5, 5/1-6, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 38; Военный городок, 12, 14-17, 19, 19б, 20, 1/17, 27, 27а, 1/196, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161; Терешковой, 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 25, 25а, 23, 27, 27а, 29б, 29а; Терешковой, 7/1, 9, 9/1, 11/1.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Неделина, 30, 55, 57; Бунина,7; проспект Победы, 5, 5а; переулок Учебный, 1к1; бульвар Шубина, 6.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Космонавтов, 5/2 и 30; Бунина, 7; Неделина, 55. Подробности по телефонам: *175, 236-175.