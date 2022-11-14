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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:45

В зоопарке Липецка у лам Лианы и Герасима родился детеныш

Ламенок Гелиос питается материнским молоком и уже учится ходить
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В зоопарке Липецка родился ламенок

В зоопарке Липецка родился ламенок

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зоопарке Липецка в семействе лам Лианы и Герасима родился мальчик. Это их 9-ый по счету детеныш. Малышу дали кличку Гелиос. Он уже учится ходить. Питается ламенок материнским молоком. Когда он подрастет, его отправят в другой зверинец.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, беременность у мамы Лианы длилась 350 дней. Ей уже 13 лет и она коренная липчанка. Ее супруг немного младше - 12 лет. Он приехал в областной центр из Новосибирска.

Ламы - умные и упрямые животные. Если им не угодить, они будут плеваться и устраивать лежачую забастовку.

Напомним, что в зоопарке Липецка уже вовсю готовятся к зимовке. Теплолюбивых животных переселили в закрытые вольеры. А медведи Маша и Миша набрали жирок перед холодами. Подробности здесь.