Липецкий ЛКС победил в Саратове

После девяти туров ЛКС занимает второе место с 19-ю очками в активе при разнице мячей 37:19. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В ФОКе «Юбилейный» состоялся матч 9-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге между местным «Саратовом-Волгой» и липецким ЛКС. Дублем в составе гостей отметился Фидан Низамутдинов (20-я, 1:0, 48-я, 3:1), еще один мяч провел Александр Дунец (37-я, 2:0). Итог – 3:1 в пользу ЛКС.

- Игра получилось непростой, - заявил после матча главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - К тому же мы ещё потеряли несколько ведущих игроков, из-за чего немного просело качество. Саратовцы отдали нам мяч, поэтому у нас было очень много позиционных атак. Мы старались вскрывать оборону соперника, но получалось не всегда. Вести с преимуществом в один мяч было непросто, поэтому игра практически до конца была рваная. Какого-то супер преимущества у нас не было. В целом было важно сегодня набрать очки в преддверии матчей Кубка (против «Норильского Никеля»), чтобы и психологически обстановка была получше. Основную задачу мы выполнили, а по качеству есть вопросы. Конечно, хочется видеть гораздо больше, но есть игроки, которые пока не могут выйти на свой лучший уровень. Как только это случится, тогда и общий уровень команды повысится.

После девяти туров ЛКС занимает второе место с 19-ю очками в активе при разнице мячей 37:19. В ТОП-3 также входят дубль московского КПРФ (22) и «Факел» из Сургута (17). Правда, у преследователей столичного клуба по игре в запасе. Что касается бомбардирской гонки, то лидируют наш Низамутдинов и Александр Коробейников (КПРФ-2).На их счету по десять точных ударов. Теперь 26 ноября ЛКС сыграет в Архангельске с «Поморьем» (девятое место, пять очков).