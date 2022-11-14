Липецкие волейболистки проиграли в схватке аутсайдеров

18 ноября в 8-м туре наши девушки сыграют в Одинцово с «Заречье-Одинцово» (13-е место, три очка). Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Волейбольный клуб «Липецк» в рамках 7-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге гостил в Красноярске. Матч вызывал повышенный интерес у поклонников обеих команд, так как 13-я команда турнира принимала 14-ю. Битва аутсайдеров ожидалась нешуточной. Но, увы, «Енисей» спокойно добился успеха. 25:17, 25:21, 25:16 и итоговые 3:0 в пользу красноярского клуба.

После семи туров с 20-ю очками лидирует московское «Динамо». Следом располагается саратовский «Протон» (18). «Липецк» с одним баллом в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь нас ждет еще одна схватка аутсайдеров. 18 ноября в 8-м туре наши девушки сыграют в Одинцово с «Заречье-Одинцово» (13-е место, три очка). Начало встречи в 18:00.