Липчанки выиграли международный турнир по каратэ

Ксения Новикова, Виктория Саблина и Надежда Галкина (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Северной столице состоялись международные соревнования по каратэ «Петербургская осень». В активе липецких спортсменов два призовых места.

В дисциплине «ката-группа» наши девушки Ксения Новикова, Виктория Саблина и Надежда Галкина заняли первое место. Кроме того, Новикова стала также бронзовым призёром турнира в личном зачете. Тренируют девушек Игорь Кызым, Евгений Кызым и Максим Бунеев.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкие волейболистки проиграли в схватке аутсайдеров. Наши девушки капитулировали в Красноярске.

Тем временем, липецкий ЛКС победил в Саратове. Трехочковый гол в активе Александра Дунца.