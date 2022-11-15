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НовостиСпорт15 ноября 2022 7:08

Липецкая дзюдоистка Дарья Денисова завоевала золото на всероссийском турнире в Туле

Соревнования были посвящены Дню народного единства
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Денисова (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Дарья Денисова (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Победительницей турнира среди девочек 2009-10 г.р. в весовой категории до 57 кг стала Дарья Денисова из Липецка. Теперь 3 декабря наша землячка примет участие в финале «Динамовской лиги по дзюдо», который состоится в Москве. Участники финала определяются по результатам трех этапов соревнований. Дарья – лидер рейтинга.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкие волейболистки проиграли в схватке аутсайдеров. Наши девушки капитулировали в Красноярске.

Тем временем, липецкий ЛКС победил в Саратове. Трехочковый гол в активе Александра Дунца.