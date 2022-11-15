6 спасательных расчетов стянулись на пожар в кафе под Липецком

В понедельник 14 ноября в Липецке в поселке Матырский загорелось кафе быстрого питания. К месту происшествия стянулись 6 пожарных расчетов. Однако, огонь удалось потушить до их прибытия. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило бензогенератор и фасад кафе на площади 3 кв.м.

В тот же день в селе Зенкино Чаплыгинского района вспыхнул жилой кирпичный дом. Пострадал чердак. В селе Доброе Добровского района сгорели мансарда и внутренняя отделка жилого дома на площади 72 кв.м.

В деревне Красногорка Грязинского района спасатели выезжали на пожар в деревянном доме. С плламенем боролись 4 спасательных отделения. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил крышу и внутреннюю отделку помещений на площади 30 кв.м.