Под Липецком Рено сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе

Под Липецком сбили 13-летнего подростка на пешеходном переходе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 14 ноября в Липецке на трассе Орел-Тамбов сбили пешехода. Под колеса Нивы попал 47-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу. Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария призошла вне "зебры".

В Лебедяни на улице Газина 52-летняя женщина за рулем Рено сбила 13-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Юноше понадобилась помощь медиков.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 434 нарушения Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 6 водителей. Еще 73 человека не пристегнулись. Автомобилисты 4 155 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Зафиксировали 25 ДТП в которых никто из людей не пострадал, только машины.