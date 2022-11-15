Подозреваемого в убийстве мужчины в автосервисе задержали в Липецке

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве мужчины в автосервисе села Сырское. Им оказался 46-летний липчанин.

По данным следствия, днем 12 ноября в производственном помещении автосервиса нашли тело 51-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По предварительным данным, он скончался от черепно-мозговой травмы. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Выяснилось, что незадолго до трагедии погибший выпивал с подозреваемым.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Максимальное наказание по статье - до 15 лет тюрьмы. Липчанина заключили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, собирают доказательственную базу. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.