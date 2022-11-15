В Липецке будут судить рецидивиста за смертельное избиение директора цирка

В Липецке будут судить 52-летнего гражданина Азербайджана по обвинению в убийстве руководителя цирка. По версии следствия, 24 декабря 2021 года иностранец приехал на такси к дому неприятеля, который жил с его бывшей женой. Они поругались. Гость бил мужчину ногами, руками и всем, что попадалось под руку. Директор цирка пытался спрятаться во дворе, куда вылез через окно ванной комнаты, но злодей догнал его и продолжил экзекуцию.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, позже на теле 66-летнего несчастного нашли следы от 48 ударов. От травм он скончался. Труп обнаружила сожительница, вернувшаяся с работы.

Подсудимый на стадии предварительного следствия признал вину, но потом выдвинул иную версию произошедшего. Однако, доказательства говорили об обратном - он хотел избавиться от соперника. Мужчину уже судили ранее за причинение тяжкого вреда и разбой. Он также находился в федеральном розыске за нарушение миграционного законодательства.