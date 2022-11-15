Около 0 градусов и снегопад ожидают в Липецке 16 ноября

В среду в Липецке выпадет снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 16 ноября в Липецк попытается ворваться зима. Ночью синоптики обещают около 2 градусов мороза. В первой половине дня снегопад. Ближе к полудню столбик термометра покажет 0 градусов, а белые хлопья сменит снег с дождем. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В четверг 17 ноября в темное время суток до -3 градусов. Днем ожидается от 1 до 2 градусов ниже ноля. После обеда снегопад. Ветер северо-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 741 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 38 минут. Восход в 7.46. Солнце скрывается за горизонтом в 16.25. Луна убывающая.