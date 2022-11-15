Новый остановочный павильон появился у "Дома художника" на Водопьянова в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на улице Водопьянова у "Дома художника" установили новый остановочный комплекс. Он состоит из павильона для ожидания транспорта и торговых помещений. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты практически завершили работы. Им осталось установить лишь заднюю стенку навеса из оргстекла.

Павильон в серо-графитовой цветовой гамме. Фасад облицевали алюминиевыми композитными панелями. Проект дизайна выполнили в соответствии с требованиями к облику города. Проект заранее согласовали с департаментом градостроительства и архитектуры. Остановочный комплекс преобразили за счет средств собственников торговых точек.

В 2023 году в областном центре планируют обновить киоск с печатной продукцией рядом с остановкой "Дом художника". Также отремонтируют павильоны на остановках "Технический университет".