Под Липецком дебошир угрожал убить знакомого мачете и бросил камень в полицейского

В Липецкой области будут судить 27-летнего мужчину, который угрожал убить знакомого, разбил машину и бросил камень в полицейского. Следствие установило, что 29 июня пьяный житель Ельца размахивал туристическим мачете и ножом во дворе дома по улице Высокая. Он угрожать убить 29-летнего знакомого. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, заперся в гараже. Тогда злодей начал бить мачете автомобиль, стоявший рядом. Сумма ущерба - 150 тыс. рублей.

Прибывших полицейских дебошир обматерил и также угрожал им расправой. Он бросил камень в представителя власти и попал ему в голову, причинив легкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на время предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Вину от признал частично, от дачи показаний отказался.

Его действия квалифицировали по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством", ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", ч.1 и ч.2 ст.318 УК РФ "Угроза применения и применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", ст.319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти".