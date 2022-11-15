Какие улицы Липецка останутся без света и воды 16 ноября

В Липецке отключат воду и свет в среду 16 ноября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 16 ноября в Липецке отключат холодную воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Зоологическая, Курчатова, Полярная, Смоленская, Садовая, Бабушкина, Булавина, Третьякова, Крайняя, 6; Плеханова, 59; Угловая, 26а. Также свет погаснет в садоводческих товариществах "Светлана" и "Коммунальщик". Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе села Желтые Пески по улицам Космонавтов, Сиреневая, Полевая, Буденного, Луговая, а также в Капитанщино по улице Санаторий Мечта и в самом санатории.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улице Сливовая и в переулке Каштановый. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №17 по улице Сливовая и к санаторию "Мечта". Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.