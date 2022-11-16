220 тонн реагентов высыпали на дороги Липецка в эту снежную ночь Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этой ночью 16 ноября в Липецке выпал снег. Специалисты управления благоустройства заранее подготовились к переменам погоды - переоборудовали спецтехнику, прослушали необходимые инструктажи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после 2.00 ночи начали обрабатывать дороги противогололедными материалами. В первую очередь посыпали спуски, подъемы, кольцевые развязки и мосты. Работали 19 пескоразбрасывателей. В 4.00 утра принялись приводить в порядок пешеходные зоны и тротуары.

За ночь израсходовали более 220 тонн реагентов. Интенсивность посыпки определяли в зависимости от района, так как температура воздуха отличалась. Например, в центре Липецка было 2 градуса мороза, а на НЛМК около +2 градусов. В настоящее время на дорогах города работает 61 машина спецтехники.