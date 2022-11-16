Под Липецком пьяный рецидивист угнал ВАЗ и врезался в трактор

В Липецкой области рецидивист угнал ВАЗ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области рецидивист угнал ВАЗ-21310. С заявлением в полицию обратилась 39-летняя жительница села Новоникольское. Она сообщила, что автомобиль ее мужа исчез в ночь с 11 на 12 ноября. Утром же машину вернули на место.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний неработающий местный житель. Его уже судили за кражу. Оказалось, что в тот вечер он выпивал с владельцем ВАЗа в одной компании. Мужчине срочно понадобилось уехать в Данков, и он не раздумывая сел в машину с ключами в замке. По дороге водитель врезался в трактор. Утром он забрал автомобиль с места ДТП и пригнал его к дому.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по статье - до 5 лет тюрьмы.