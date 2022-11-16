В Липецке вновь проверили системы оповещения 16 ноября

Этим утром 16 ноября в Липецке снова проверили системы оповещения. Как сообщили lipetsk.kp.ru в региональном УГПСС, сирены зазвучали на 2-3 секунды в нескольких районах, жители которых жаловались на слабую слышимость сигнала "Внимание всем!".

Это сделали, чтобы убедиться в исправности техники. Итог - системы оповещения работают. Проверка была короткой, чтобы не пугать липчан. Кстати, в микрорайонах Европейский и Елецкий оповещателей нет, но их установят в ближайшее время.

Напомним, что первый раз сирены зазвучали 9 ноября. Тогда некоторые горожане пожаловались на слишком тихий сигнал. А некоторые утверждали, что его и не было вовсе. В тот же день в плановом порядке эвакуировали школы, детские сады, учреждения культуры, медицины и спорта.