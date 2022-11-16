Цифровизация денег: 60% россиян одобряют идею появления цифрового рубля

Половина россиян имеют опыт использования цифровых валют.

К форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 были обнародованы результаты опроса совершеннолетних россиян — жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие».

Оказалось, 60% опрошенных поддерживают возможное введение в России нового варианта национальной валюты - цифрового рубля. А вот идея его ограниченного срока действия, когда государство может «выключить» цифровые деньги в заранее объявленный момент (такой вариант цифрового юаня тестировал Китай) не пользуется поддержкой большинства россиян.

В целом, 9% респондентов признались, что часто используют в расчетах цифровые валюты (в Москве и Московской области - 16%). При этом 41% россиян никогда не пользовались цифровыми валютами. Выше всего этот показатель на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. К слову, каждый десятый не знает, что такое цифровые валюты.

Говоря об основных преимуществах цифровой валюты россияне чаще всего называли удобство расчетов (55%) и их скорость (52%). Среди минусов лидируют отсутствие доверия к ней (41%), высокий риск потери платежа (38%), непонятность технологии расчетов (34%) и отсутствие безопасности (32%).