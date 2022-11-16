52-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки арестовали в Липецке

В Липецке заключили под стражу подозреваемого в убийстве 73-летней пенсионерки. Бездыханное тело несчастной с ножевым ранением шеи обнаружили 12 ноября в квартире дома по улице Гагарина.

Место происшествия осмотрели криминалист и следователь. Они нашли доказательства, указывающие на причастность к смерти женщины ее племянника. 52-летнего липчанина арестовали. Следствие считает, что с 9 по 10 декабря пьяный родственник поругался с тетей и ударил ее кухонным ножом в шею. Женщина скончалась от острой кровопотери.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Подробности произошедшего выясняют. Назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что в Липецкой области будут судить дебошира, который угрожал убить знакомого мачете, разбил чужую машину и бросил камень в полицейского. Подробности здесь.