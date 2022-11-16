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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 14:06

Экс-начальница почты отработает 300 часов за хищение фена, блендера и денег под Липецком

Также женщине придется возместить материальный ущерб в 150 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области осудили начальницу почты, которая похитила технику и присвоила чужие деньги. Суд установил, что с 17 августа 2021 по 24 января 2022 года в Данкове 55-летняя женщина украла машинку для стрижки волос, фен и блендер на общую сумму 2 600 рублей. Также она забрала 1000 рублей, которые должна была выдать для оплаты помещения и услуг ЖКХ центра соцзащиты, а чуть позже еще 5 194 рублей, предназначенных для выплат пособий и компенсаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, экс-начальницу признали виновной по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному". Суд назначил ей 300 часов обязательных работ. Также женщине придется возместить ущерб Почте России в 152 010 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.