В сквере у площади Авиаторов в Липецке заасфальтируют дорожки и установят освещение

В Липецке появится новый сквер у площади Авиаторов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке у площади Авиаторов появится новый сквер. Речь идет о территории возле авиацентра им. В.П. Чкалова, по которой липчане проходят к остановке "Быханов сад". Пространство преобразится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже в этом году там начнут прокладывать электрокабель и устанавливать световые опоры - появится современное освещение. Далее на месте натоптанных тропинок заасфальтируют пешеходные дорожки. Специалисты устроят водоотводный лоток и дренажный колодец. Территорию озеленят, посеяв газон. По контракту, работы должны завершиться в 2023 году.