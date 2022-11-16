Свет и холодную воду отключат в Липецке 17 ноября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 17 ноября в Липецке вновь отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Зоологическая, Полярная, Смоленская, Садовая, Курчатова, Бабушкина, Булавина, Третьякова, Крайняя, 6, Плеханова, 59, Угловая, 26а. Также свет погаснет в садоводческих товариществах Коммунальник и Светлана. Дополнительная информация в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Катукова, 4, 6, 8, 10, 12; Толстого, 3, 7, 9, 23а, 46, 46А; Ворошилова, 7; Ушинского, 10б, 12; переулок Челюскинцев, 1-4; переулок Больничный, 1-4; проспект Победы, 124, 126, 132.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Студеновская, 13а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 41, 45, 47; Елецкая, 8а, 10, 10а, 10/2, 63; Карьерная, 2, а также в частном секторе: улицы Карьерная, Павлова, Елецкая, Лескова, 9 Января.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Карьерная, 2; Катукова, 4; Ушинского, 10; Толстого, 46А. Подробности по телефонам: 175 и 236-175.