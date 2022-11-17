Площадка для выгула собак появится в 19 микрорайоне Липецка в 2023 году

В Липецке оборудуют площадку для выгула собак. Она появится в 19 микрорайоне, у дома №5Б по проезду Кувшинова.

Согласно техническому заданию, на территории подрядчик заасфальтирует тротуары, устрановит освещение и ограждение, засеет пространство газоном. Для животных установят стойку с покрышкой, разноуровневые трамплины, балансир, горку и различные барьеры. Там же предусмотрят лавочки и урны для комфорта липчан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы должны выполнить до сентября 2023 года. Площадку возведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, что площадки для выгула собак есть в парках Металлургов, Быханов сад, в 9 микрорайоне, в сквере у СК "Звездный". Также оборудование для тренировок хвостатых появится в следующем году в сквере Маркова.