Автоновости: каждый четвертый автовладелец готов сменить железного коня, чтобы удешевить запчасти

Большинство наших сограждан отметили подорожание цен на автозапчасти за последний год: 71% охарактеризовал его как «сильный».

В результате опроса, проведенного среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек специалистами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), выяснилось: четверть российских автовладельцев рассматривают возможность смены автомобиля ради более дешевых комплектующих и расходников. Также выяснилось, что почти три четверти автомобилистов (72%) готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов: наиболее высока эта доля в Санкт-Петербурге. Среди основных причин – перманентный рост цен на запчасти, который большинство опрошенных прогнозируют и дальше.

Что касается мест покупки, то половина опрошенных предпочитает приобретать запчасти в онлайн-магазине. Каждый четвертый автовладелец (25%) покупает запчасти у автодилеров, 16% пользуются авторазборами, а 12% владельцев машин отдают выбор и заказ запчастей на откуп специалистам автосервисов, где проходят ТО и ремонт.

Согласно исследованию, половина (52%) автовладельцев не готова сменить автомобиль из-за меньшей стоимости запчастей: более всего такое мнение распространено на Дальнем Востоке. Однаок каждый четвертый допускает такую возможность, чаще других - жители Приволжского и Центрального федеральных округов.