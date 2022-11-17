Присяжные признали липчанку виновной в убийстве мужа в квартире на улице Космонавтов

В Липецке присяжные вынесли вердикт женщине, обвиняемой в убийстве мужа. По версии следствия, утром 20 ноября 2021 года в квартире по улице Космонавтов супруги поссорились. Липчанка изрезала возлюбленного ножом - не менее 3 раз ударила в область грудной клетки слева и правого плечевого сустава. Также она била несчастного неустановленным тупым предметом в лицо, левое предплечье и бедро. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, женщина не признала вину и попросила подключить к делу коллегию присяжных. Они вынесли вердикт, но не в пользу обвиняемой. Присяжные, просовещавшись час, признали ее виновной. Решение приняли единодушно.

Следующая стадия - обсуждение вердикта. Стороны обвинения и защиты выскажут свои позиции, а после липчанке предоставят последнее слово. Суд вынесет приговор.