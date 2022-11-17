Из-за утечки без холодной воды остались 19 домов Липецка

В этот четверг 17 ноября в Липецке в районе ЛТЗ произошла коммунальная авария. У дома №23 по улице Жуковского прорвало трубу диаметром 200 мм. Из-за утечки местным жителям пришлось отключить холодную воду.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, краны пересохли по улицам Ибаррури, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а; Жуковского, 21-28, 22а, 22б, 30. Воду подвезут к дому №6а по улице Ибаррури.

Ресурс вновь поступит в дома липчан, как только завершатся ремонтные работы. Некоторое время вода может быть мутной. Горожанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.