Частному таксисту под Липецком грозит до 6 лет за насилие над москвичкой

В Липецкой области за насилие над москвичкой будут судить 28-летнего таксиста. Его обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей".

По данным следствия, 26 августа мужчина, занимаясь частным извозом, предложил подвезти девушку, которая приехала к Елец к родственникам. По пути он остановился в безлюдном месте и начал до нее домогаться. У несчастной не хватило сил, чтобы сопротивляться. После случившегося она обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодея заключили под стражу. На стадии предварительного следствия он признал вину, но потом изменил показания. Однако, доказательства говорили об обратном.

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Материалы уголовного дела направили в суд.