Рецидивист обокрал садовый домик в Липецке на 30 тысяч рублей

В Липецке обокрали садовый домик Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в ночь с 3 на 4 ноября обокрали садовый домик. Неизвестный пробрался внутрь здания, отжав пластиковое окно. Он похитил сварочный аппарат, перфоратор, набор слесарных инструментов, радиоколонку и 300 метров медного провода. Общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Как сообщили в этот четверг 17 ноября в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний липчанин. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецкой области завели уголовное дело на рецидивиста, который угнал ВАЗ и врезался в трактор. При этом мужчина был пьян. Подробности здесь.