В Липецкой области рождаемость снизилась на 8%

Липецкстат рассказал о демографической ситуации в регионе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкстат рассказал о демографической ситуации в Липецкой области за 9 месяцев 2022 года. Так, с января по сентябрь в регионе родилось 6 196 малышей. Это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года - 6 764 детей. Кстати, 36% появившихся на свет - первенцы и вторые по счету в семье. 28% - третьи и последующие. Также родилось 62 пары близнецов и 3 тройни.

За тот же период умерло 13 060 жителей Липецкой области. Показатель смертности уменьшился на 20% по сравнению с прошлым годом. Естественная убыль населения составила 6 864 человека - это разница между умершими и родившимися. В 2022 году - 9 621 человек.

Совсем немного снизилось количество браков - 5 408 в этом году и 5 432 в 2021-ом. Но и разводиться стали реже - 3 666 распавшихся семей против 3 947 в прошлом году.